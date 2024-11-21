В Башкирии в новую птицефабрику вложат более полумиллиарда рублей

Новая птицефабрика на 630 млн рублей. Об этом стало известно на заседании в формате «Инвестчаса» под руководством Радия Хабирова. Планируется, что комплекс в Бакалинском районе в сутки будет производить 100 тыс. яиц. Инвесторы намерены вложить более полумиллиарда рублей.
Там же должен появиться комбикормовый завод. А в Октябрьском есть намерения по возведению цеха, где будут выпускать железобетонные изделия. Предприниматели хотят вложить 60 млн рублей. Участники совещания одобрили проекты и предоставили бизнесменам налоговые льготы. Предприятия дадут муниципалитетам новые рабочие места.