«Низкий поклон»: Радий Хабиров вручил госнаграды матерям Башкирии

Доблестные родители и славные мамы. В концертном зале «Башкортостан» сегодня чествовали многодетные семьи, семьи, вырастившие героев, родителей, воспитывающих приемных и особенных детей. С предстоящим Днем матери присутствующих в зале поздравил глава республики. Радий Хабиров вручил госнаграды — медали «Родительская доблесть» и «Материнская слава». Руководитель региона поблагодарил родителей за любящие сердца и душевную теплоту, отметил, что республика продолжит работу по созданию условий для счастливого материнства.

Делать всё с любовью — главный секрет этой большой семьи. Супруги Галеевы растят пятерых детей. Старшая дочь уже студентка, младший сын ходит в детский сад. Особых воспитательных методик у них нет — только собственный пример. Вовлечённые в общественную жизнь, победители разных конкурсов — сегодня пополнили семейные трофеи ещё одним, очень ценным — медалью «Материнская слава».

Пятерых воспитывает и семья Аликаевых из Благовещенска. Сами выросшие среди братьев и сестер, Станислав и Анастасия знали, что детей у них будет не меньше. Из рук главы республики мама этой большой семьи тоже получила высокую награду. В нашей республике проживают 59 тысяч многодетных семей. По этому показателю регион первый в Приволжском федеральном округе и на седьмой строчке в стране.

Многодетные семьи, семьи, воспитавшие приемных и особенных детей. Больших почестей и уважения заслуживает каждая. Радий Хабиров сказал спасибо всем мамам Башкортостана. Пообещал, что республика будет создавать условия, в которых можно спокойно рожать детей. И, конечно, слова благодарности звучат сегодня в адрес женщин, воспитавших героев, патриотов страны.

Низкий поклон матерям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Я вижу в зале много знакомых лиц и знаю, что здесь есть мамы, супруги участников специальной военной операции, в том числе наших погибших ребят, Героев Российской Федерации. Ещё раз от имени всей республики говорю вам большое спасибо, что воспитали таких сыновей. Мы их никогда не забудем и всегда будем помнить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Медали «Родительская доблесть» удостоились мама и папа Героя России Бориса Дудко. Он получил Золотую Звезду в декабре 2022 года. Высшую награду страны военнослужащему вручил Президент России. Борис Дудко сегодня участник федеральной программы «Время героев». Государственной награды удостоилась Зульхида Харисова. Она достойно воспитала сыновей, а один из них Вадим прославился на весь мир своим талантом решать задачи по химии.