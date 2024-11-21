Радий Хабиров провёл встречу с женщинами-волонтёрами, которые вернулись с СВО

На следующей неделе на Донбасс отправится очередной отряд женщин-волонтёров. Радий Хабиров поручил правительству проработать вопрос с транспортом, чтобы участниц с комфортом доставили и привезли обратно. Сегодня глава республики встретился с первой группой волонтёров, поблагодарив за самоотверженный труд.

Вместе с едой и лекарствами они приносили бойцам тепло и поддержку. К раненным солдатам женщины-волонтеры относились с по-настоящему материнской заботой.

Интересная у нас получилась история – вы сами приняли решение и поехали туда. Мы все эти годы помогаем Луганской Народной Республике, а когда началась специальная военная операция, начали поддерживать их вдвойне. И когда наши ребята воюют там, такая помощь в госпиталях особенно нужна. Я бывал во многих лечебных учреждениях ДНР, ЛНР и знаю, что наша поддержка действительно принимается с благодарностью. Спасибо вам большое и низкий поклон за такую работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Заботливое отношение — то, чего не хватает раненным бойцам, рассказала главе республики старшая группы Гузель Коваленко. На Донбасс женщина ездила и раньше, участвуя в доставке гумпомощи. И вот теперь поехала в составе группы волонтеров. Правда, признается: нет чувства полного удовлетворения, ведь там все еще требуется их помощь.

Из семи женщин только у одной было медицинское образование. В госпитале приходилось оказывать любую посильную помощь. Где-то достаточно было просто поговорить, кому-то сделать уколы или привести в порядок.