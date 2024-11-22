Поезд Деда Мороза отправится по крупнейшим городам Башкирии

В этом году поезд Деда Мороза побывает в крупнейших городах Башкирии. Так, состав прибудет в Стерлитамак 24 декабря, после чего в тот же день отправится в Салават. Уфа встретит поезд 25 декабря.

Все желающие смогут прийти на встречу с поездом, где их ждет множество зрелищ и развлечений на перроне. Будут открыты вагон-ресторан и вагон-лавка. Также запланированы специальные мероприятия, на которые нужно заранее приобрести билеты. К ним относятся встречи с Дедом Морозом в его резиденции, различные квесты, чаепития в поезде и кукольные спектакли.