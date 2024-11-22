В Салавате контрольное управление Главы Башкирии проверит двор

В Салавате отремонтировали двор по программе «Башкирские дворики». Контрольное управление главы Башкирии проверит территорию по поручению Радия Хабирова.

Фото №1 - В Салавате контрольное управление Главы Башкирии проверит двор

Двор относится к жилым домом по улицам Калинина, 18, 20, 22, 24, 26 и Ленина, 64. Охват населения составляет 1,1 тысяча человек.

По 45,8 миллионному проекту выполнили демонтаж, отремонтировали тротуар, заасфальтировали внутреннюю дорогу, смонтировали детскую площадку, установили новые заборы, мусорные контейнеры. Радий Хабиров в рамках рабочей поездки осмотрел отремонтированный двор и остался недоволен качеством работ.

Газон засеяли, а выровнять его? Сделали безобразно. Делайте по-человечески, вам платят немалые деньги. Не принимайте такую работу. Честно, мне не нравится, как все сделано, от слова совсем. Это пример того, как делать не надо. Я приеду в следующий раз, и чтобы все по-другому тут было. Деревья надо посадить, навести порядок. Убогая у вас детская площадка, уж не обижайтесь на меня. Двойку вам ставлю.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: glavarb.ru

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