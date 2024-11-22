В Салавате контрольное управление Главы Башкирии проверит двор

В Салавате отремонтировали двор по программе «Башкирские дворики». Контрольное управление главы Башкирии проверит территорию по поручению Радия Хабирова.
Двор относится к жилым домом по улицам Калинина, 18, 20, 22, 24, 26 и Ленина, 64. Охват населения составляет 1,1 тысяча человек.
По 45,8 миллионному проекту выполнили демонтаж, отремонтировали тротуар, заасфальтировали внутреннюю дорогу, смонтировали детскую площадку, установили новые заборы, мусорные контейнеры. Радий Хабиров в рамках рабочей поездки осмотрел отремонтированный двор и остался недоволен качеством работ.
Фото: glavarb.ru