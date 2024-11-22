В Салавате контрольное управление Главы Башкирии проверит двор

Газон засеяли, а выровнять его? Сделали безобразно. Делайте по-человечески, вам платят немалые деньги. Не принимайте такую работу. Честно, мне не нравится, как все сделано, от слова совсем. Это пример того, как делать не надо. Я приеду в следующий раз, и чтобы все по-другому тут было. Деревья надо посадить, навести порядок. Убогая у вас детская площадка, уж не обижайтесь на меня. Двойку вам ставлю.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан