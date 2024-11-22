В Уфе возле Дворца спорта установили новогоднюю ёлку

В Уфе стало на одну ёлку больше. В Октябрьском районе столицы на площади перед Дворцом спорта установили главный символ Нового года. На это ушло три дня. В этом году решили отказаться от живой ели в пользу искусственной.

Если вы думали, что больше всего ёлку ждут дети, то ошибались. Самые нетерпеливые — это заказчики. И не удивительно. Всё-таки с установкой ёлки у нас и появляются ощущение предстоящего праздника. Ответственны за главный символ Нового года совсем не волшебники. Хотя что-то наподобие летающих саней у них всё же имеется.

Высота новогодней красавицы 20 метров. Обычно на установку у специалистов уходит около двух дней. Здесь же из-за размеров понадобились дополнительные сутки. Главный символ Нового года рос буквально на глазах горожан. Маленькие уфимцы уже вынесли свой вердикт.