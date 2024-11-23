Стало известно, сколько женщин в Башкирии впервые стали мамами

В Башкирии средний возраст матерей при рождении первого ребенка в 2023 года составил 26,3 лет (в 1990 году — 23,1 года), второго — 29,9 лет (в 1990 году — 26,8 лет), третьего — 32,7 года (в 1990 году — 30,4 лет). Специалисты добавили, что около 52% детей, появившихся на свет в республике в прошлом году, рождены у матерей, уже получивших высшее профессиональное образование.