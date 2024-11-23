Стало известно, сколько женщин в Башкирии впервые стали мамами

Специалисты Башстата ко Дню матери поделились интересной статистикой. Напомним, день мам традиционно отмечают в последнее воскресенья ноября.
В прошлом году в Башкирии впервые стали мамами 12,5 тысяч женщин. 11,4 тысяч родили второго ребёнка, а в 7,7 тысяч женщин решились на многодетное материнство.
Всего в 2023 году в республике родились 35,4 тысячи детей, из которых 18,1 тысячи мальчиков и 17,3 тысячи девочек. Отмечается, что в прошлом году в Башкирии родилось 339 пар двойняшек, а одна мама родила тройняшек. Чаще всего в Башкирии младенцы появлялись на свет в июле-августе, реже — в апреле.
В Башкирии средний возраст матерей при рождении первого ребенка в 2023 года составил 26,3 лет (в 1990 году — 23,1 года), второго — 29,9 лет (в 1990 году — 26,8 лет), третьего — 32,7 года (в 1990 году — 30,4 лет). Специалисты добавили, что около 52% детей, появившихся на свет в республике в прошлом году, рождены у матерей, уже получивших высшее профессиональное образование.