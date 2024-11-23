Боец из Кармаскалинского района Башкирии получил медаль «За отвагу»

Кармаскалинский боец получил медаль «За отвагу». Награду Альберту Бабаяну вручил военком республики. Боец ушел на фронт добровольцем. Мужчина служил под Луганском, затем его бригаду перебросили под Кременную, где шли ожесточенные боевые действия.

В ходе штурма командир погиб, а Альберт получил сквозное ранение плеча, долго лечился. Бойцу пришлось уволиться, но не из-за травмы. В семье случилась трагедия: его жена погибла. Сейчас мужчина растит дочь.