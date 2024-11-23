В Башкирии проходят соревнования разработчиков хакатон «Кибер-102»

В Стерлитамакском филиале Уфимского университета науки и технологий проходит хакатон «Кибер-102». Команды разработчиков соревнуются в создании цифровых продуктов для бизнеса. Цель — наладить взаимодействие между компаниями, разработчиками и студенческим IT-сообществом. При этом представители бизнеса сами ставят задачу участникам, а после присутствуют на защите проектов.
Студенты разрабатывают веб-платформы, мобильные приложения, видеоигры, геймифицированные приложения, приложения виртуальной и дополненной реальности и многое другое. В хакатоне участвуют и школьники. Всего за победу борются более 170 разработчиков.