Многодетная семья Пряниковых из Башкирии рассказала секреты воспитания детей

Вырастили семерых детей и помогают девяти внукам. Речь идет о большой многодетной семье Пряниковых из Чишминского района. Мама шестерых дочек и сына — Гульнара Пряникова — одна из первых в республике получила медаль «Материнская слава» в 1999 году из рук Президента Башкортостана. Накануне Дня матери съемочная группа БСТ навестила семью.

В подготовке праздничного стола ко Дню матери участвуют все без исключения. Ведь помогать друг другу и выручать в любых ситуациях ещё с детства привили своим детям Владимир и Гульнара Пряниковы.

Душа в душу супруги живут 37 лет. Познакомились они на производственной практике на предприятии в Кумертау. Он учился на сварщика, она — на бухгалтера. После первого знакомства они поняли, что созданы друг для друга. Совпало всё: и общие ценности, и взгляды, и мечты о большой дружной семье.

Я всегда маме говорила: «Мама, когда я вырасту. Вот у меня будет такой дом, частный маленький дом. Будет много детей, не знаю почему. Вот у нас в семье только двое детей. Для меня дети — это всё». Гульнара Пряникова

Супруги воспитали шестерых дочерей и сына. Старшему ребенку в семье уже 36 лет, младшему — 20. Каждому давали свою любовь и никого не обделяли вниманием.

Вот самый любимый — нет у нас такого. И этого можно поругать, и этого, но и похвалить. Нет, зачем. Нет, все у нас одинаковые, не было любимчиков. Но любимчики, когда они самые маленькие, сладкие такие. Гульнара Пряникова

Гульнара Пряникова — одна из первых в регионе, получившая медаль «Родительская слава». Награду вручил 25 лет назад первый президент Башкортостана.

Медаль обычно надевают военные, а какая я военная, я обычная мама и всё. Когда медаль дали, нам дали, деньги дали, мы пошли и корову купили сразу же. Гульнара Пряникова

Мамину любовь и заботу о близких впитала в себя и старшая дочь Юлия. Она тоже создала многодетную семью и воспитывает с мужем пятерых детей. Они активно занимаются спортом, побеждают в турнирах и участвуют в школьных олимпиадах. Сейчас Юлия Шамсутдинова проживает в соседнем Благоварском районе и работает там учителем информатики. Ей, как и Гульнаре Пряниковой, накануне вручили медаль «Материнская слава».

Очень приятно получать такую награду. Для матери она, конечно, очень много значит. Спасибо больше главе за такую медаль. Для всех матерей это очень важно. Юлия Шамсутдинова