Многодетная семья Пряниковых из Башкирии рассказала секреты воспитания детей

Вырастили семерых детей и помогают девяти внукам. Речь идет о большой многодетной семье Пряниковых из Чишминского района. Мама шестерых дочек и сына — Гульнара Пряникова — одна из первых в республике получила медаль «Материнская слава» в 1999 году из рук Президента Башкортостана. Накануне Дня матери съемочная группа БСТ навестила семью.
В подготовке праздничного стола ко Дню матери участвуют все без исключения. Ведь помогать друг другу и выручать в любых ситуациях ещё с детства привили своим детям Владимир и Гульнара Пряниковы.
Душа в душу супруги живут 37 лет. Познакомились они на производственной практике на предприятии в Кумертау. Он учился на сварщика, она — на бухгалтера. После первого знакомства они поняли, что созданы друг для друга. Совпало всё: и общие ценности, и взгляды, и мечты о большой дружной семье.
Супруги воспитали шестерых дочерей и сына. Старшему ребенку в семье уже 36 лет, младшему — 20. Каждому давали свою любовь и никого не обделяли вниманием.
Гульнара Пряникова — одна из первых в регионе, получившая медаль «Родительская слава». Награду вручил 25 лет назад первый президент Башкортостана.
Мамину любовь и заботу о близких впитала в себя и старшая дочь Юлия. Она тоже создала многодетную семью и воспитывает с мужем пятерых детей. Они активно занимаются спортом, побеждают в турнирах и участвуют в школьных олимпиадах. Сейчас Юлия Шамсутдинова проживает в соседнем Благоварском районе и работает там учителем информатики. Ей, как и Гульнаре Пряниковой, накануне вручили медаль «Материнская слава».
Шамсутдиновы планируют улучшить свои жилищные условия — в частности, построить дом. Поддерживают в этом деле их не только власти, но и в первую очередь родители. Пенсионеры с радостью встречают дома не только своих детей, но и внуков, которых пока девять.