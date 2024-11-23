В Уфе прошла благотворительная акция для малоимущих

500 продуктовых наборов вручили малоимущим и многодетным семьям в Уфе. Акция приурочена ко Дню матери. Сегодня волонтеры расфасовали все собранные продукты и затем развезли по адресам. В наборе — крупы, чай, сахар, консервы, продукты повседневного спроса.

Почти три тонны было собрано в рамках благотворительного марафона «Корзина доброты», в котором мог принять участие каждый желающий. Одним из организаторов выступил «Банк еды «Русь», региональным оператором выступает АНО «Азык-Тулек». Подарки также получили и семьи, где есть дети с ОВЗ. В акции участие также приняли руководители региональных ведомств.