Радий Хабиров поздравил многодетную маму с Днем матери

Глава Башкирии в своих соцсетях поделился историей о Фаягуль Абдуллиной из села Ермолаево Куюргазинского района.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил многодетную маму с Днем матери

Фаягуль Фаиловна и ее муж Ильгиз Юрисович воспитывают четырех сыновей и шестерых дочерей. Дети Абдуллиных хорошо учатся, активно занимаются спортом и творчеством.

Фаягуль работает заведующей почтовым отделением, а Ильгиз – монтажником трубопроводов. Оба пользуются уважением в своих коллективах. При этом Фаягуль Фаиловна находит время, чтобы участвовать в жизни местного детского сада и школы.

За свои достижения в воспитании детей Фаягуль была удостоена медали «Материнская слава», а недавно получила звание «Мать-героиня» от Президента России Владимира Путина. Она стала восьмой многодетной матерью в республике, получившей такую высокую награду.

Глава республики отметил, что Абдуллины являются примером крепкой и поддерживающей друг друга семьи.

Фаягуль Фаиловну и всех мам Башкортостана – с праздником! Крепкого здоровья, семейного благополучия и бесконечного счастья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фото: Радий Хабиров, Vk

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