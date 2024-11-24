Радий Хабиров поздравил многодетную маму с Днем матери

Глава Башкирии в своих соцсетях поделился историей о Фаягуль Абдуллиной из села Ермолаево Куюргазинского района.
Фаягуль Фаиловна и ее муж Ильгиз Юрисович воспитывают четырех сыновей и шестерых дочерей. Дети Абдуллиных хорошо учатся, активно занимаются спортом и творчеством.
Фаягуль работает заведующей почтовым отделением, а Ильгиз – монтажником трубопроводов. Оба пользуются уважением в своих коллективах. При этом Фаягуль Фаиловна находит время, чтобы участвовать в жизни местного детского сада и школы.
За свои достижения в воспитании детей Фаягуль была удостоена медали «Материнская слава», а недавно получила звание «Мать-героиня» от Президента России Владимира Путина. Она стала восьмой многодетной матерью в республике, получившей такую высокую награду.
Глава республики отметил, что Абдуллины являются примером крепкой и поддерживающей друг друга семьи.
Фото: Радий Хабиров, Vk