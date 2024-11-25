Художник из Уфы дарит свои картины участникам СВО

Уфимский художник Роман Сайфуллин дарит свои картины военнослужащим из Башкортостана, которые воюют в зоне спецоперации. Взяв за основу портреты выдающихся и знаменитых личностей двадцатого века, мужчина отправляет нашим воинам на передовую и госпитали картины в формате А3 и в карманных вариантах, на которых изображены Иисус Христос и святая Матрона.
К слову, Роман Сайфуллин уже много лет создает работы с помощью техники линогравюры. В его коллекции есть полотна, на которых изображены Лев Толстой, мать Тереза, Махатма Ганди и другие известные люди. Свои портреты художник размещает в рамках благотворительности в больницах и поликлиниках Уфы.