Художник из Уфы дарит свои картины участникам СВО

Изображения этих личностей могут поддержать и вдохновить в сложные моменты жизни и не только в сложные. Особенно, когда это касается смертельной опасности. Около 14 средних размеров – А2 и А1. Где-то три больших размера вот этих. Это же оттиски, их можно несколько штук распечатывать. И маленьких размеров около тысячи.

Роман Сайфуллин, учитель-педагог изобразительного искусства Республиканской художественной гимназии им. К. Давлеткильдеева