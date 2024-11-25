Художник из Уфы дарит свои картины участникам СВО

Уфимский художник Роман Сайфуллин дарит свои картины военнослужащим из Башкортостана, которые воюют в зоне спецоперации. Взяв за основу портреты выдающихся и знаменитых личностей двадцатого века, мужчина отправляет нашим воинам на передовую и госпитали картины в формате А3 и в карманных вариантах, на которых изображены Иисус Христос и святая Матрона.

К слову, Роман Сайфуллин уже много лет создает работы с помощью техники линогравюры. В его коллекции есть полотна, на которых изображены Лев Толстой, мать Тереза, Махатма Ганди и другие известные люди. Свои портреты художник размещает в рамках благотворительности в больницах и поликлиниках Уфы.

Изображения этих личностей могут поддержать и вдохновить в сложные моменты жизни и не только в сложные. Особенно, когда это касается смертельной опасности. Около 14 средних размеров – А2 и А1. Где-то три больших размера вот этих. Это же оттиски, их можно несколько штук распечатывать. И маленьких размеров около тысячи.

Роман Сайфуллин, учитель-педагог изобразительного искусства Республиканской художественной гимназии им. К. Давлеткильдеева
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