Радий Хабиров призвал глав районов быть на связи во время Прямой линии

3 декабря в Башкирии состоится прямая линия Главы республики. На оперативном совещании в ЦУРЕ Хабиров поручил своей команде заняться подготовкой к этому событию.
Он также предположил, что жители региона зададут много вопросов, касающихся работы местных властей, и предупредил о необходимости быть на связи.
Как сообщалось ранее, Радий Хабиров 3 декабря в прямом эфире ответит на актуальные вопросы граждан на телеканалах БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанции «Юлдаш». Начало трансляции в 19:00.
Задать вопрос Главе республики можно через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через обратную связь на Госуслугах или через специальный раздел на официальном сайте Главы региона. Видеозаписи вопросов принимаются до 19:00 2 декабря.