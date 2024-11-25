В Уфе частично запустили движение по Шакшинскому мосту

Около месяца переправа была полностью закрыта для автомобилей. Без этого невозможно было провести работы по соединению левой и правой части моста. Реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Когда полностью запустят движение на переправе?

Несмотря на раннее воскресное утро, по обе стороны моста уже выстроились вереницы машин. С 23 октября движение по переправе было полностью приостановлено. Водителям приходилось искать альтернативные пути.

Закрытие было вынужденным. Специалисты соединяли левую и правую части моста. Для качественной работы нужно было исключить колебания мостовых конструкций. Также строители провели гидроизоляцию и уложили асфальт. Последние штрихи – дорожную разметку – наносили за несколько минут до запуска. Движение пока будет проходить по старой схеме – по одной полосе в каждом направлении.