В Башкирии мошенники нашли новый способ обмана

В Башкортостане активизировались мошенники, выдающие себя за контролёров счётчиков воды. Лже-специалисты представляются сотрудниками ресурсоснабжающих компаний, берут деньги и никаких работ не производят.

Лилия в этот момент находилась дома с тремя маленькими детьми. Специалисты действовали настойчиво, пугая, что дальше тянуть с заменой счётчиков уже нельзя.

Все работы обещали провести здесь и сейчас, выставив счёт на 8 тыс. рублей. Что оказалось выше рыночной в два раза. Даже подписали договор, который по факту оказался бумажкой, не имеющей силы.

Уже потом Лилия поняла, что забыла спросить удостоверение или позвонить в организацию, чтобы уточнить, отправляли ли они сотрудников.

В колл-центре Городской абонентской службы операторы подтвердят или опровергнут информацию о работе их специалистов (номер колл-центра: 8-347-262-67-07). Но это на территории Уфы. Лучше заранее узнать номера всех обслуживающих организаций в вашем районе или городе: ресурсоснабжающих, газовых, энергосбытовых. Мошенники могут представиться кем угодно.

Но, имея под рукой номера официальных компаний, вы всегда сможете проверить постучавших к вам в дверь гостей. Отказывать всем подряд не стоит. Правоохранители сообщают, что не редки случаи, когда люди, особенно пожилые, покупают у мошенников пожарные извещатели, счетчики по завышенным ценам.