В Башкирии к Новому году заготовят 60 тысяч елок

Как сообщила пресс-служба минлесхоза РБ, деревья будут собираться с учетом охраны экосистемы и только в специально отведенных для этого местах. Это могут быть питомники или участки леса, которые подлежат расчистке, такие как квартальные просеки, минерализованные полосы и другие проезды. Новогодние деревья можно будет купить как в лесхозах, так и на привычных елочных базарах.