В Башкирии к Новому году заготовят 60 тысяч елок

В этом году в Башкирии лесхозы планируют заготовить 60 тысяч новогодних елок, включая ели, пихты и сосны.

Фото №1 - В Башкирии к Новому году заготовят 60 тысяч елок

Как сообщила пресс-служба минлесхоза РБ, деревья будут собираться с учетом охраны экосистемы и только в специально отведенных для этого местах. Это могут быть питомники или участки леса, которые подлежат расчистке, такие как квартальные просеки, минерализованные полосы и другие проезды. Новогодние деревья можно будет купить как в лесхозах, так и на привычных елочных базарах.

Фото: минлесхоз РБ.

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