«Готовят очень вкусно»: боец СВО о жизни полка «Башкортостан»

Вкусно как дома. Военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан» превратили свою столовую практически в музей, а из продуктов, которые присылают родные, повара, кроме уставных блюд, готовят также блюда национальной кухни.

Полевая кухня начинает свою работу с 5 утра, чтобы успеть приготовить завтрак. Всего для военнослужащих предусмотрено трёхразовое питание. При этом меню разнообразное. Супы, каши, овощи. Но не армейским рационом единым. Национальные блюда готовят из того, что присылают земляки с гуманитарной помощью.

Готовим из домашней лапши. Также охотники большой вклад вносят. Привозят мясо. Буквально на днях привозили мясо лося, косули, кабана. Поэтому рацион у нас разнообразный, бойцам очень нравится. Наша задача, чтобы они были сытно и вкусно накормлены, и чтобы были боеспособны. позывной «Повар»

Иногда сами просим что-нибудь приготовить, плов, допустим. Готовят очень вкусно. Спасибо им. позывной «Енот»

Голос этого бойца знаком многим жителям республики. До подписания контракта он работал ведущим на радио 101.ФМ. Имея армейский опыт, решил сменить микрофон на автомат и подписал контракт с Минобороны. Теперь шлет приветы неонацистам в составе реактивной батареи имени Сухорукова полка «Башкортостан». Говорит, армейская кухня — самая вкусная.

Я вообще из другого подразделения сюда приехал по работе. Первый раз зашел покушать, очень гостеприимно приняли. Вот сейчас суп попробовал, и вроде интервью даю, а хочется поскорее покушать, очень вкусно на самом деле. позывной «Асад»

В свою столовую бойцы добавили национального колорита. Стены украшают вышитые картины и фотографии с башкирской природой. Всё это сделали своими руками неравнодушные жители республики. С недавней гуманитарной колонной из Дуванского района привезли мёд, который пользуется особым спросом у ребят.

Домашняя пища, национальные блюда для ребят, которые здесь в полку «Башкортостан», — они практически как дома побывали. Сами видите, как здесь уютно. Ребята все с открытой душой работают и с чистым сердцем. позывной «Перец»

На кухне повару помогают два родных брата. «Рик» и «Огонёк». Позывные им придумали дети. Сами бойцы тоже неразлучны с детства. Даже работали вместе на гражданке. Когда потребовалось, в военкомат тоже пришли добровольцами вдвоём. На СВО уже больше года. Повидали всякого.

Брат, кстати, госнаградой награждён. За ранение дали медаль Жукова. позывной «Рик»

3 октября под миномётный обстрел попали, когда на передней линии принимали продовольствие. Кассетными боеприпасами обстреляли. Вот тогда зацепило в окопе. позывной «Огонёк»

Едва обед закончился, и бойцы разошлись по блиндажам, наш разговор с поварами прерывает рация. Пока пережидаем ракетную опасность, есть возможность поближе познакомиться с экспонатами, которые представлены здесь, в солдатской столовой. Например, есть такой вот самовар с деревянными ложками, башкирский национальный инструмент курай, на котором играют сами военнослужащие, книжки башкирских писателей. Ну и конечно, Башкортостан славится на весь мир своим медом, поэтому среди экспонатов есть дымарь и вот такой бочоночек мёда. Его изготовили мастера из Белорецкого района республики.