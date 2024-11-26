Вкусно как дома. Военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан» превратили свою столовую практически в музей, а из продуктов, которые присылают родные, повара, кроме уставных блюд, готовят также блюда национальной кухни.
Полевая кухня начинает свою работу с 5 утра, чтобы успеть приготовить завтрак. Всего для военнослужащих предусмотрено трёхразовое питание. При этом меню разнообразное. Супы, каши, овощи. Но не армейским рационом единым. Национальные блюда готовят из того, что присылают земляки с гуманитарной помощью.
Голос этого бойца знаком многим жителям республики. До подписания контракта он работал ведущим на радио 101.ФМ. Имея армейский опыт, решил сменить микрофон на автомат и подписал контракт с Минобороны. Теперь шлет приветы неонацистам в составе реактивной батареи имени Сухорукова полка «Башкортостан». Говорит, армейская кухня — самая вкусная.
В свою столовую бойцы добавили национального колорита. Стены украшают вышитые картины и фотографии с башкирской природой. Всё это сделали своими руками неравнодушные жители республики. С недавней гуманитарной колонной из Дуванского района привезли мёд, который пользуется особым спросом у ребят.
На кухне повару помогают два родных брата. «Рик» и «Огонёк». Позывные им придумали дети. Сами бойцы тоже неразлучны с детства. Даже работали вместе на гражданке. Когда потребовалось, в военкомат тоже пришли добровольцами вдвоём. На СВО уже больше года. Повидали всякого.
Едва обед закончился, и бойцы разошлись по блиндажам, наш разговор с поварами прерывает рация. Пока пережидаем ракетную опасность, есть возможность поближе познакомиться с экспонатами, которые представлены здесь, в солдатской столовой. Например, есть такой вот самовар с деревянными ложками, башкирский национальный инструмент курай, на котором играют сами военнослужащие, книжки башкирских писателей. Ну и конечно, Башкортостан славится на весь мир своим медом, поэтому среди экспонатов есть дымарь и вот такой бочоночек мёда. Его изготовили мастера из Белорецкого района республики.
Столовая работает до позднего вечера, и сразу после обеда повара начинают готовить ужин. Отдельное меню для солдат на передовой, до которых еще нужно доехать. Согревают бойцов не только горячие блюда, но и теплые письма со словами поддержки от детей республики. Фронтовые треуголки при себе носит каждый доброволец.