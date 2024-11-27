Сержант из Башкирии награжден медалью «За воинскую доблесть»

Он отметил, что эта награда подчеркивает не только личную доблесть и мастерство «Кэмла», но и самоотверженность всех его товарищей, которые вместе с ним защищают родину. Мустафин также рассказал, что опыт, полученный «Кэмлом» во время боев в Чечне, оказался полезным в нынешней ситуации. Сержант заключил контракт в мае 2023 года и в настоящее время исполняет обязанности командира взвода, прилагая все усилия для достижения победы.