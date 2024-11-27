Сержант из Башкирии награжден медалью «За воинскую доблесть»

Боец СВО из Илишевского района Башкирии, с позывным «Кэмл», награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. Об этом сообщил глава района Ильдар Мустафин.
Он отметил, что эта награда подчеркивает не только личную доблесть и мастерство «Кэмла», но и самоотверженность всех его товарищей, которые вместе с ним защищают родину. Мустафин также рассказал, что опыт, полученный «Кэмлом» во время боев в Чечне, оказался полезным в нынешней ситуации. Сержант заключил контракт в мае 2023 года и в настоящее время исполняет обязанности командира взвода, прилагая все усилия для достижения победы.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Ильдар Мустафин, Vk