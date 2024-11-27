В детсаду Уфы хотят заменить ограждение в рамках ППМИ

Уфимский детский сад № 251 выдвинул проект ремонта ограждения территории для участия в программе поддержки местных инициатив. На этот раз хотят заменить старый забор. Воспитанники учреждения часто выходят играть на площадках, участвовать в конкурсах и спортивных мероприятиях. И чтобы обезопасить ребят, нужно новое ограждение.

В честь Дня матери воспитатели решили устроить праздник не себе, а своим детям. Уфимское дошкольное учреждение №251 появилось 48 лет назад. Многие его воспитанники пошли по стопам педагогов. Алсу Селезнёва второй год работает логопедом в детском саду. Там же занимаются её старшая дочь Айза и младший сын Ярамир.

Воспитанники детского сада № 251 активно принимают участие в концертах и конкурсах. Также в учреждении есть две подготовительные группы. В ней занимается и Аня Колпакова. Девочка вместе со своей подругой Аминой ходит на занятия и уже успела подготовиться к школе.

Учреждение не первый год принимает участие в программе поддержки местных инициатив. В 2025 сотрудники планируют заменить ограждение для безопасности детей. Воспитатели подготовили флешмоб и номер с участием ансамбля «Сударушки». К ним присоединились и родители.

За последние пять лет по программе поддержки местных инициатив реализовано свыше 3200 проектов, их общая стоимость составила более 3,5 млрд рублей. В этом году на участие в конкурсе было подано порядка тысячи заявок.