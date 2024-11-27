Юный каратист из Туймазов посвятил победу отцу, участнику СВО

В Туймазах прошел Кубок России по кекусин-карате и кекусин-нунчаку, в котором участвовали около 250 спортсменов из разных регионов страны. В ходе турнира спортсмены состязались в технике владения нунчаками и контактных боях, особенно активно боролись самые маленькие участники.

Зуфар Курбангалеев, руководитель «Школы единоборств Туймазы-кекусинкай» отметил, что данный Кубок служит своего рода экзаменом для каратистов и помогает подвести итоги их работы за год. Он также подчеркнул важность воспитания патриотизма у юных спортсменов, многие из которых имеют отцов, участвующих в СВО. К слову, и сам турнир посвящен спецоперации. Один из спортсменов, занявший первое место, посвятил свою победу отцу.

На турнире также присутствовал Роберт Галеев, многодетный отец, трое детей которого занимаются карате. Он активно поддерживает их участие в соревнованиях. Венер Гумеров, директор городской школы, рассказал о своей любви к карате и о том, как этот вид спорта помогает поддерживать здоровье в любом возрасте.

Тренеры из Челябинска, Наталья и Вячеслав Калинины, приехали в Туймазы несколько лет подряд со своими учениками и поделились своей историей, как желание обучать детей карате возникло у Вячеслава во время его службы в армии.

Честь туймазинского района на соревновании отстаивали 55 спортсменов. Они удостоены 8 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей. Тренируют ребят Зуфар, Данияр и Гульяз Курбангалеевы.