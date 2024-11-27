Учалы станет четвертым городом Башкирии с туристическим налогом

В Учалах решил ввести туристический налог. Это решение приняли депутаты города, подобно тем, что уже принимаются в других регионах. Новый налог начнет действовать с 2025 года и будет касаться таких объектов, как гостиницы «Иремель» и «Яшма», а также гостевых домов и санаториев. В первый год ставка налога составит 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей за день. Ставка будет постепенно увеличиваться и к 2029 году достигнет 5%.