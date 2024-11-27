В Уфе выбирают лучшего дошкольного педагога

В Уфе проходит конкурс «Педагог года дошкольной образовательной организации». Также свое мастерство демонстрируют воспитатели детских садов с обучением на родном языке. Конкурс стартовал в городском дворце детского творчества.

Участниками стали 42 педагога: воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, психологи и логопеды. Конкурсантам предстоит пройти пять испытаний, где они покажут на практике свои методики преподавания. По итогу победители представят Уфу на республиканском конкурсе.