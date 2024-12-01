Спасатели Башкирии предупреждают об опасности на тонком льду

За ноябрь в Башкортостане порядка десяти человек погибли подо льдом. Нередко тонут рыбаки, не соблюдающие правила безопасности. В Караидельском районе несколько дней искали мужчину, который пересекал реку на велосипеде. Все это время на берегу хозяина ждала его собака. В регионе спасатели проводят рейды, напоминая об опасности.
За этими поисками следила едва ли не вся республика. Пока спасатели искали под водой мужчину, на берегу его ждала верная дворняжка Белка. Хозяин собаки по неосмотрительности решил сэкономить путь и поехал на велосипеде через реку по неокрепшему льду. Хвостатый четверо суток не отходил от места, где видел хозяина в последний раз. Но чуда не произошло. Сначала из воды достали велосипед, а затем с 9-метровой глубины и тело мужчины.
За месяц в республике уже с десяток смертельных случаев. Трагедии произошли в Уфе, Нефтекамске, Благовещенском, Дюртюлинском, Бирском и Балтачевском районах. Там лед только начинает устанавливаться. Что, однако, не смущает любителей порыбачить.
Рыбаки, не соблюдая правила безопасности, проваливаются по пояс, а порой и полностью. Здесь толщина льда около 4 сантиметра, а выходить на лед можно при 10 и более.
Сотрудники Госкомитета республики по ЧС совместно с представителями муниципалитетов проводят рейды, напоминая любителям зимней рыбалки об опасности. Для наглядности измеряют толщину льда. В этом случае мужчине повезло.
Соблюдение рекомендаций важно, чтобы удачный улов не стал последним. Конечно, ответственных людей немало. Пенсионер Николай Романов с удочкой в руках провел почти полвека. На реку Калмашку он выходит с молодости. Говорит, для удовольствия. Его, кстати, тоже дома ждет верный друг – кот.
Со стажем чуть меньше – любительница поудить Светлана Иванова. Для нее ловля рыбы зимой – как особый вид медитации.
Несмотря на большой опыт рыбаков, предупредить об опасности – долг спасателей. Ноябрь выдался теплым, поэтому лед на реках и водоемах Башкортостана устанавливается неравномерно. Сотрудники экстренной службы держат себя в форме – отрабатывают спасение и оказание помощи «пострадавшим». Тем не менее соблюдение правил – дело каждого конкретного человека. Прежде чем шагнуть на тонкий лед, нужно подумать не только о себе, но и о тех, кто ждёт дома.