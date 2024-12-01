Спасатели Башкирии предупреждают об опасности на тонком льду

За ноябрь в Башкортостане порядка десяти человек погибли подо льдом. Нередко тонут рыбаки, не соблюдающие правила безопасности. В Караидельском районе несколько дней искали мужчину, который пересекал реку на велосипеде. Все это время на берегу хозяина ждала его собака. В регионе спасатели проводят рейды, напоминая об опасности.

За этими поисками следила едва ли не вся республика. Пока спасатели искали под водой мужчину, на берегу его ждала верная дворняжка Белка. Хозяин собаки по неосмотрительности решил сэкономить путь и поехал на велосипеде через реку по неокрепшему льду. Хвостатый четверо суток не отходил от места, где видел хозяина в последний раз. Но чуда не произошло. Сначала из воды достали велосипед, а затем с 9-метровой глубины и тело мужчины.

Работали с использованием судна на воздушной подушке, и водолазы наши совершали погружение. Собака хозяина, который, к сожалению, провалился под лед и утонул, все четыре дня поиска сопровождала наших ребят, хотя ее пытались со льда выгнать, приходили за ней и уводили на берег – она непременно возвращалась на это место. Конечно, очень трогательная история, но она, наверное, еще раз говорит о том, что не стоит рисковать своей жизнью и выходить на тонкий лед. Кирилл Первов, и.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

За месяц в республике уже с десяток смертельных случаев. Трагедии произошли в Уфе, Нефтекамске, Благовещенском, Дюртюлинском, Бирском и Балтачевском районах. Там лед только начинает устанавливаться. Что, однако, не смущает любителей порыбачить.

Рыбаки, не соблюдая правила безопасности, проваливаются по пояс, а порой и полностью. Здесь толщина льда около 4 сантиметра, а выходить на лед можно при 10 и более.

Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны спасателей, все равно находятся смельчаки. С 1 ноября идет в республике операция «Тонкий лёд», спасатели работают в усиленном режиме, привлекают все виды техники, объезжают водоемы, но не всегда трагедию удается предотвратить. Кто-то хочет сократить маршрут при переходе по льду с одного берега на другой или прокатиться на коньках, ну и так далее. Ирек Сагитов, и.о. заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Сотрудники Госкомитета республики по ЧС совместно с представителями муниципалитетов проводят рейды, напоминая любителям зимней рыбалки об опасности. Для наглядности измеряют толщину льда. В этом случае мужчине повезло.

Соблюдение рекомендаций важно, чтобы удачный улов не стал последним. Конечно, ответственных людей немало. Пенсионер Николай Романов с удочкой в руках провел почти полвека. На реку Калмашку он выходит с молодости. Говорит, для удовольствия. Его, кстати, тоже дома ждет верный друг – кот.

Протыкаем, смотрим, можно зайти, нет, какой лед и по погоде. А если уже очень мягкий, то уже вот так тихонько мы быстренько уходим. Не стараемся, где вот тонкий лед, по перволедью особенно опасно. Вот тонут, лезут, кто не понимает. Николай Романов, рыбак

Со стажем чуть меньше – любительница поудить Светлана Иванова. Для нее ловля рыбы зимой – как особый вид медитации.

Тут дело не в улове, дело в удовольствии. Немножко другое. Просто удовольствие получаю от отдыха, свежий воздух, хорошая атмосфера. Круглогодично – летом, зимой, осенью, весной – всегда здесь. Светлана Иванова, рыбачка