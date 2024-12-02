«Россия – Казахстан»: итоги XX Форума межрегионального сотрудничества в Уфе

Дворец борьбы на два дня стал местом притяжения для гостей из разных уголков России и Казахстана. Уфа впервые принимала двадцатый форум межрегионального сотрудничества. Его участников приветствовали главы двух государств – Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Президент России отметил большое значение региональных связей, которые являются фундаментом для выстраивания двусторонних отношений. Российские инвестиции в экономику союзного государства оцениваются в 13 миллиардов долларов. Это около 60 крупных проектов в химической промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве.

В Уфе собрались представители 30 субъектов Российской Федерации и 13 казахстанских областей. То есть именно тех регионов, которые наиболее активно вовлечены в практическую деятельность по расширению двусторонних партнёрских связей. Важен общий настрой на достижение конкретных результатов, на поиски осуществления новых проектов. Об этом говорит солидный пакет межрегиональных соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Глава союзного государства подчеркнул высокую степень интеграции между странами. Сейчас в Казахстане реализуется 49 совместных проектов. Касым-Жомарт Токаев поздравил Уфу с юбилеем и отметил значимость проведения форума в башкирской столице.

Символично, что форум проходит в Уфе – уникальном городе с динамично развивающейся экономикой и богатым культурным наследием. Мы знаем, что Уфа недавно отметила своё 450-летие. За два десятилетия форум превратился в эффективную площадку, где задаётся тон укреплению стратегического партнёрства между нашими странами. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

И Башкортостан задает тренд по укреплению сотрудничества с регионами соседних стран. На пленарном заседании Радий Хабиров обменялся соглашениями о взаимодействии с акимами Актюбинской и Костанайской областей – крупнейших в союзном государстве. Центрально-азиатская страна для нашей республики – ключевой партнер. Казахстан занимает третье место во внешнеторговом обороте. Доля в общем объеме – 11%, это почти полмиллиарда долларов.

Казахстан – один из важнейших партнеров Башкортостана, на который приходится десятая часть товарооборота нашей республики. За последние четыре года товарооборот между нами показал отличный рост – 65%. Ключевыми отраслями в этой части являются машиностроение и нефтехимическое производство. Хорошую основу для кооперации создаёт взаимодополняемость технологических компетенций башкирских и казахстанских предприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Компании из Башкортостана активно вовлечены в экономику страны. В Усть-Каменогорске совместно организовали производство медицинской мебели и оборудования. В другой части страны, в Костанае, Уральский пружинный завод к концу года планирует начать выпуск пружин для вагонов. К слову, предприятие из Белорецка входит в тройку крупнейших производителей России. Продукция востребована в странах Европы и Азии. Также в городе Павлодар партнеры ведут работу по созданию химического кластера.

Промышленная кооперация предприятий играет важную роль в торгово-экономическом сотрудничестве стран. 23 тысячи российских компаний активно работают в союзном государстве. Более 300 промышленных предприятий России и Казахстана представили свои лучшие наработки на выставке в Уфе, чтобы привлечь новых партнеров.

Российско-казахстанская граница – самая длинная в мире. Её протяженность – более семи с половиной тысяч километров. 12 субъектов нашей страны граничат с центрально-азиатским государством. Губернаторы и главы регионов заинтересованы в модернизации пунктов пропуска на дорогах. Вместе с транспортными потоками увеличатся и поставки продукции друг к другу.

Башкортостан также не стоит на месте. Республика реализует крупный инвестпроект на 116 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве новой железнодорожной линии. А это макет будущей железной дороги «Сибай – Подольск – Новорудная» протяженностью более 160 километров. По плану она должна связать восточные районы Урала с Казахстаном, другими государствами Средней Азии, Китаем, в том числе с регионами Поволжья и Кавказа. А также сократит расстояние между Башкортостаном и Оренбургской областью. По мнению экспертов, Башкортостан может стать крупным логистическим хабом, поскольку географически регион расположен в крайне выгодном месте.

Говорили на форуме о роли молодежи в экономике двух стран. В Башкортостане учатся более 600 студентов из Казахстана в семи вузах столицы. Большая часть – в Уфимском университете науки и технологий и в УГНТУ. Ровно два года назад нефтяной университет открыл представительство своего вуза в Уральске на базе Западно-Казахстанского аграрного университета.

В течение двух дней российские и казахстанские партнеры активно встречались на B2B площадке. Всего на бирже контактов прошли более сотни переговоров. Многим бизнесменам и промышленникам удалось договориться вплоть до создания совместных производств.

Еще одно направление сотрудничества – туризм. Для его развития из Уфы наладили прямые рейсы в Алма-Ату и Астану.

Мы заинтересованы в том, чтобы открыть для башкирских туристов Казахстана с его горнолыжными курортами, историческими объектами. В свою очередь Башкортостан готов предоставить услуги в сфере медицинского туризма. Кстати, в здравницах нашей республики много отдыхающих из Казахстана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Огромное внимание на форуме уделили предприятиям народно-художественного промысла. В здании Дворца борьбы организовали масштабную выставку, на которой производители представили украшения, сувениры, одежду разных народов и многое другое. Свою продукцию здесь показали 60 организаций, 20 из них – ремесленники из Башкортостана. По словам дизайнеров, за этническими изделиями – будущее. И они смогут занять достойную нишу на рынке.

Насыщенной была не только деловая, но и культурная программа. Для гостей организовали показ мод. Коллекцию своих нарядов представили дизайнеры из Башкортостана, регионов России и Казахстана.

Не менее интересной была и уличная жизнь форума. На одной из локаций развернулась этнодеревня с конниками в национальной одежде и бортевой пасекой. Неподалеку были представлены троллейбусы, автобусы, сельхозтехника. Здесь же активно проходил и гастрофестиваль, на котором повара не только готовили блины, бешбармак и жарили мясо на костре, но и удивляли посетителей.

А это национальное блюдо «Урама», стилизованное под флаг Башкортостана. Состоит из более чем двух тысяч спиралек жареного теста с сахарно-медовым сиропом. Вырученные от его продажи деньги пойдут на помощь участникам СВО. Лакомство на протяжении семи дней готовили кондитеры Гафурийского района, чтобы блюдо стало одним из самых ярких изделий на гастрофестивале.

Юбилейный, двадцатый межрегиональный форум России и Казахстана посетили более трех тысяч человек. Мероприятие побило рекорд по числу участников. То, что Уфа стала местом его проведения, говорит о высоком уровне доверия со стороны Президента России Владимира Путина.