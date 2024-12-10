В Уфе прошла встреча землячества Зианчуринского района

Гостями стали уроженцы муниципалитета, приехавшие со всех концов республики и других регионов. В фойе городского культурно-досугового центра развернулась выставка ремесленников и сельхозпроизводителей. Один из брендов – знаменитая зианчуринская пуховая шаль.
Отдельно прошла выставка, посвященная спецоперации. Там были представлены элементы обмундирования, шевроны, охолощённое оружие и боеприпасы. Волонтеры Зианчуринского района также помогают бойцам: плетут маскировочные сетки, регулярно отправляют гуманитарную помощь.