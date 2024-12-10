В Уфе воспитанников детсада познакомили с профессией врача

Расширяя горизонты. В путешествие в мир медицины отправились воспитанники уфимского детского сада. Дошкольники познакомились с профессией врача, принципами здорового образа жизни и пообщались с ректором БГМУ. Он в свою очередь рассказал детям об особенностях сферы и оставил памятные подарки. Детский сад №247 стал первым в Уфе, где для занятий ранней профориентации выбрали тему медицины.

Ректор медицинского университета уже видит будущих первокурсников, хотя абитуриентами они станут не раньше, чем через 10 лет. А сегодня только начинают знакомиться с будущей профессией. И как считает руководитель вуза Валентин Павлов, сейчас – самое время.

Новые знания ребята получили через игру. Команда профориентационной школы вместе с детьми отправилась в мир медицины. Участники посетили врача-стоматолога и узнали как, а главное – зачем чистить зубы. После зашли к педиатру, который рассказал будущим коллегам, как мерить температуру, смотреть горло и слушать сердце.

Это еще одно направление профориентации, где дети знакомятся с ботаникой, зоологией, проводят опыты и учатся вести здоровый образ жизни, ведь это основа их будущего.