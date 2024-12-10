В Уфе наградили победителей проекта «Уральский Барс»

Награды победителям проекта «Уральский Барс». В Уфе в рамках  мероприятия, посвященного 70-летию Башкирского отделения Русского географического общества, отметили самых активных.

«Уральский Барс» – это проект регионального отделения  РГО. Он призывает отправиться в увлекательное путешествие и насладится красотами Башкортостана, а после прохождения маршрута получить сертификат и специальный жетон как знак достижения.

Башкирское отделение РГО является одним из самых активных в стране, было отмечено на мероприятии – это касается и работы с подрастающим поколением. В республике был открыт и первый в стране молодежный центр Русского географического общества.

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