В Уфе наградили победителей проекта «Уральский Барс»

«Уральский Барс» – это проект регионального отделения РГО. Он призывает отправиться в увлекательное путешествие и насладится красотами Башкортостана, а после прохождения маршрута получить сертификат и специальный жетон как знак достижения.

Башкирское отделение РГО является одним из самых активных в стране, было отмечено на мероприятии – это касается и работы с подрастающим поколением. В республике был открыт и первый в стране молодежный центр Русского географического общества.