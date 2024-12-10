В Уфе труженица тыла отмечает 100-летие

Жительница Уфы отметила 100-летний юбилей. Гайфа Шарифуллина, несмотря на столь почтенный возраст, ведет активный образ жизни, почти все лето проводит, ухаживая за насаждениями в огороде. В день юбилея к Гайфе Ахматгариповне пришли многочисленные родственники и официальные лица. В чем секрет бодрости духа долгожительницы?

Это самые долгожданные гости Гайфы Шарифуллиной на дне рождения. С правнучками-двойняшками у нее разница в 100 лет. И, конечно, дом юбиляра в этот день полон гостей – детей и внуков.

Детство и юность Гайфы Шарифуллиной пришлись на непростые годы. В 30-е по всей стране поднималось производство. С малых лет Гайфа Шарифуллина помогала родителям в колхозе. А когда началась Великая Отечественная и отец с братьями ушли на фронт, помогала маме. После окончания войны переехала из Дюртюлинского района в Уфу, трудилась на Химпроме, железной дороге, Маслопроме и лакокрасочном заводе. Общий трудовой стаж Гайфы Ахматгариповны – более 40 лет. Выйдя на пенсию, вернулась на малую родину.