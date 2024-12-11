Молодой офицер из Башкирии стал авторитетом на передовой

Александр Козоногов, старший лейтенант и командир артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова, поделился своим опытом службы в зоне СВО с «Башинформом». С момента начала специальной военной операции он активно участвует в действиях на Донбассе.
Служба Александра в Вооружённых силах началась в 2012 году. К тому же, он уже имеет боевой опыт, полученный в Сирии. Его позывной — «Боксёр», что связано с его увлечением профессиональным боксом в юности. В 2023 году Александр был переведён в новый полк «Башкортостан», где сначала служил старшим офицером. Позже был назначен командиром артбатареи.
Его товарищи высоко ценят его лидерские качества. Под командованием «Боксёра» они не потеряли ни одного бойца. Артиллерийские установки под его контролем показывают отличные результаты в бою. Офицер также проявил храбрость, спасая жизнь подчинённого во время одной из операций.
Хотя он ещё молодой, «Боксёр» уже зарекомендовал себя как опытный командир. К его решениям прислушиваются и другие офицеры. Он отмечает, что его батарея состоит из ребят из Стерлитамака. Все они преодолели множество трудностей, став профессиональными бойцами.
Недавно Козоногов побывал в отпуске у себя дома, где провёл урок мужества для школьников и почтил память своего прадеда, Героя Советского Союза Алексея Сухорукова. Он уверен, что поддержка семьи и Родины важна для всех воинов, и остаётся привязанным к своим корням.
Старший лейтенант Александр Козоногов был удостоен нескольких наград, включая медали генерала Шаймуратова, «За боевые отличия» и «За храбрость» II степени. В августе этого года в Уфе состоялось первое заседание Совета Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова, где Радий Хабиров наградил Козоногова орденом генерала Шаймуратова.
Фото: архив Александра Козоногова.