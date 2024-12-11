Молодой офицер из Башкирии стал авторитетом на передовой

Александр Козоногов, старший лейтенант и командир артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова, поделился своим опытом службы в зоне СВО с «Башинформом». С момента начала специальной военной операции он активно участвует в действиях на Донбассе.

Служба Александра в Вооружённых силах началась в 2012 году. К тому же, он уже имеет боевой опыт, полученный в Сирии. Его позывной — «Боксёр», что связано с его увлечением профессиональным боксом в юности. В 2023 году Александр был переведён в новый полк «Башкортостан», где сначала служил старшим офицером. Позже был назначен командиром артбатареи.

Его товарищи высоко ценят его лидерские качества. Под командованием «Боксёра» они не потеряли ни одного бойца. Артиллерийские установки под его контролем показывают отличные результаты в бою. Офицер также проявил храбрость, спасая жизнь подчинённого во время одной из операций.

Хотя он ещё молодой, «Боксёр» уже зарекомендовал себя как опытный командир. К его решениям прислушиваются и другие офицеры. Он отмечает, что его батарея состоит из ребят из Стерлитамака. Все они преодолели множество трудностей, став профессиональными бойцами.

Моя батарея состоит из уроженцев Стерлитамака. Сухоруков тоже был родом из Стерлитамакского уезда. Со мной служат молодые ребята, есть мужчины постарше. Казалось бы, ещё недавно они встали в строй, опыта не было, рассеянные. До спецоперации трудились в разных профессиях. А сегодня они серьёзные, смелые, профессиональные бойцы. За два года службы получили боевые навыки, в совершенстве овладели воинскими специальностями. Что касается меня, характер не изменился. 10 лет занимался боксом, спорт закалил и научил с юности достигать поставленных целей и побед. Но для меня важно другое. На СВО наиболее ценным стало воинское товарищество. И очень этим дорожу. позывной «Боксёр»

Недавно Козоногов побывал в отпуске у себя дома, где провёл урок мужества для школьников и почтил память своего прадеда, Героя Советского Союза Алексея Сухорукова. Он уверен, что поддержка семьи и Родины важна для всех воинов, и остаётся привязанным к своим корням.

«Всем, кто размышляет, стоит ли идти на защиту Родины, могу сказать коротко — «да». Она многое дала нам, а также нашим родителям, дедушкам и бабушкам. Они строили и укрепляли страну. И теперь наш долг встать на защиту Отчизны. Люди сотнями идут служить, в том числе в наш полк «Башкортостан» по велению сердца. И так будет всегда, такой у нас менталитет у россиян. Поэтому Победа будет за нами. позывной «Боксёр»

Старший лейтенант Александр Козоногов был удостоен нескольких наград, включая медали генерала Шаймуратова, «За боевые отличия» и «За храбрость» II степени. В августе этого года в Уфе состоялось первое заседание Совета Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова, где Радий Хабиров наградил Козоногова орденом генерала Шаймуратова.