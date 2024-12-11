В Уфе вступило в силу решение по делу Рауфы Рахимовой

Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение Кировского районного суда Уфы в отношении издателя «Пруфы.рф». Рауфу Рахимову обвинили в дискредитации Вооруженных Сил РФ.
В Верховный суд РБ поступила апелляционная жалоба на постановление Кировского районного суда, который признал Рахимову виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Правозащитник заявил ходатайство о вызове в суд для опроса специалистов, давших заключение по делу об административном правонарушении. Следующий перенос был связан с тем, что защите необходимо было ознакомиться с дополнительными материалами по делу.
Напомним, что 200 тысяч рублей штрафа за нарушение российского законодательства присудил Советский районный суд Уфы АНО «Свободные медиа». На заседании, которое состоялось 19 ноября, рассмотрели административный материал в отношении АНО «Свободные медиа» (издатель «Пруфы.рф»). Ранее на 60 тысяч рублей оштрафовали главного редактора сетевого издания «Интернет-издание Пруфы.рф» за распространение заведомо недостоверной информации.
Фото: объединенная пресс-служба судов РБ.