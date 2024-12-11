В Уфе вступило в силу решение по делу Рауфы Рахимовой

В Верховный суд РБ поступила апелляционная жалоба на постановление Кировского районного суда, который признал Рахимову виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Правозащитник заявил ходатайство о вызове в суд для опроса специалистов, давших заключение по делу об административном правонарушении. Следующий перенос был связан с тем, что защите необходимо было ознакомиться с дополнительными материалами по делу.