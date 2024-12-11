Участник СВО из Башкирии в Совете ветеранов района

В Давлекановском районе одним из активных членов Совета ветеранов стал участник СВО Эдуард. На протяжении 20 лет он служил в армии, начиная с призыва на срочную службу в 2003 году и продолжив карьеру по контракту. Он прошел служебную миссию в Казахстане в составе ракетных войск, а затем стал частью специального назначения в Санкт-Петербурге.

С первых дней спецоперации Эдуард находился в зоне боевых действий в Харьковской области. В июне 2022 года он завершил свою службу и уволился из вооруженных сил, однако его младший брат продолжает выполнять свой долг в зоне СВО.

В настоящее время Эдуард оформляет пенсию как запасной военнослужащий и работает на местном предприятии. Вместе с супругой воспитывают троих дочерей. Как член Совета ветеранов Давлекановского района, он активно участвует в патриотических мероприятиях и помогает взаимодействовать с ветеранами и участниками СВО, оказывая им поддержку и содействие в решении возникающих проблем.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).