В Уфе состоялся праздничный концерт в честь Дня Героев Отечества

В уфимском городском дворце культуры состоялся праздничный концерт в честь Дня Героев Отечества. Театрализованную программу «Приближая победу» организовал «Собор русских Башкортостана» совместно с администрацией столицы.

В программе показали номера, посвященные Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне и героической истории бойцов спецопераций. Почтили память мужчин Башкортостана, внесших неоценимый вклад в победу над фашизмом.

В фойе ГДК можно было ознакомиться с фотографиями, документами и артефактами. Желающие могли попробовать плести маскировочную сетку. Также была представлена выставка, посвященная героям, посмертно награжденным орденом генерала Шаймуратова. Она была составлена из рисунков учащихся уфимской детской школы искусств имени Виктора Пегова.

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