Участникам СВО из Башкирии спишут до 10 млн рублей по кредитам

Участникам СВО из Башкирии теперь могут списать просроченные кредиты. Новый закон действует в России и касается тех, кто подписал контракт с Министерством обороны после 1 декабря 2024 года, а также их супругов. Они могут избавиться от долгов, которые не превышают 10 миллионов рублей, при условии, что судебный акт о взыскании долга уже вступил в силу, а кредитная организация выдала исполняемый документ или начато исполнительное производство до указанной даты.

Чтобы приостановить процесс взыскания, необходимо сначала обратиться в военный комиссариат или центр «Защитник» в Уфе (по адресам ул. Заки Валиди, 2 или ул. Элеваторная, 15), пройти медицинскую комиссию и заключить контракт на срок минимум год. После этого нужно обратиться в службу судебных приставов в своем городе или районе и подать заявление о прекращении исполнительного производства. Сделать это можно различными способами: лично, через родственников, по электронной почте или через портал «Госуслуги». Контактная информация и адреса отделений указаны в доступных источниках. Главное управление ФССП по Башкирии расположено в Уфе по адресу: улица Цюрупы, 95, телефон для справок +7(347)272-16-46.

Также стоит отметить, что на службу по контракту могут поступать мужчины до 60 лет (в редких случаях — до 65), которые находятся в запасе или не проходили военную службу. Участникам СВО из Башкирии гарантируется зарплата от 210 тысяч рублей в месяц и дополнительные разовые выплаты, что в сумме за первый год составляет 3,85 миллиона рублей. Кроме того, участники и их семьи могут рассчитывать на более 40 различных льгот.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.