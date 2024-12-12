В Башкирии участникам СВО могут списать долги по ипотеке

Военнослужащим специальной военной операции могут списать долги по ипотеке. Согласно закону, который подписал Президент России Владимир Путин, участникам СВО могут простить до 10 млн рублей долга, за исключением алиментов и возмещения ущерба по потере кормильца.
Такой возможностью могут воспользоваться мобилизованные граждане, проходящие военную службу по призыву и заключившие контракт с Министерством обороны сроком не менее года, а также их супруги. 1 декабря 2024 года закон вступил в силу.
Чтобы остановить процедуру взыскания, необходимо сначала обратиться в свой военный комиссариат, пройти медкомиссию и подписать контракт минимум на год. После этого обратиться в службу судебных приставов и написать заявление о прекращении исполнительного производства.
Напомним, на военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет, пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу. Участникам СВО, подписавшим контракт от Башкирии, полагается зарплата от 210 тысяч рублей в месяц и разовые выплаты. Суммарно за первый год заплатят 3,85 млн рублей.