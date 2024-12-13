Участника СВО из Башкирии наградили медалью Суворова

Жителя Башкирии наградили медалью Суворова за проявленное мужество в зоне СВО. Он подписал контракт с Министерством обороны в июле этого года и сейчас служит в мотострелковом полку «Башкортостан». Боец отметил важность того времени, в котором мы живём, и подчеркнул, что не мог остаться в стороне, когда его земляки находятся на передовой. Он выразил уверенность в победе над врагами.