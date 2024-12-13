Участника СВО из Башкирии наградили медалью Суворова

Жителя Башкирии наградили медалью Суворова за проявленное мужество в зоне СВО. Он подписал контракт с Министерством обороны в июле этого года и сейчас служит в мотострелковом полку «Башкортостан». Боец отметил важность того времени, в котором мы живём, и подчеркнул, что не мог остаться в стороне, когда его земляки находятся на передовой. Он выразил уверенность в победе над врагами.
Кроме того, в зоне СВО уже второй год служат отец и сын из Сибая. И.о. главы администрации города Сергей Озерцов рассказал о встрече с отцом, также военнослужащим с позывным «Терминал», который выполняет задачи на фронте в роли водителя, помогая десантникам добраться до боевых позиций. Он уверенно заявил, что победа будет за ними.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).