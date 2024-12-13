В Башкирии заметили рысь с малышами

Представители национального парка «Башкирия» продолжают делиться историями из мира природы.

Так, фотоловушке удалось запечатлеть целое семейство рысей. Грациозная мама вела за собой котят, рождённых в этом году. Это первая зима для малышей, поэтому умная мама внимательно прислушивалась к шорохам и была в лесу крайне осторожной.

У рыси крепкие и длинные лапы. Она способна прыгнуть на 4 метра вперед и разбежаться до 65 км/час. Очень острый слух помогает ей добывать себе еду и избегать опасности. Шаги человека рысь услышит за несколько километров. За счет своего прекрасного зрения она видит жертву за километр от себя.

Самки воспитывают детёнышей, как правило, без участия самцов. Первый год жизни мамы учат своих котят охотиться, защищаться. Папы могут навестить семейство, если его территория обитания будет рядом с логовом самки.

представители национального парка «Башкирия»

Видео: национального парка «Башкирия».

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