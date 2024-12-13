В Башкирии заметили рысь с малышами

Представители национального парка «Башкирия» продолжают делиться историями из мира природы.
Так, фотоловушке удалось запечатлеть целое семейство рысей. Грациозная мама вела за собой котят, рождённых в этом году. Это первая зима для малышей, поэтому умная мама внимательно прислушивалась к шорохам и была в лесу крайне осторожной.
У рыси крепкие и длинные лапы. Она способна прыгнуть на 4 метра вперед и разбежаться до 65 км/час. Очень острый слух помогает ей добывать себе еду и избегать опасности. Шаги человека рысь услышит за несколько километров. За счет своего прекрасного зрения она видит жертву за километр от себя.
Видео: национального парка «Башкирия».