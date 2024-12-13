В Ишимбае после Прямой линии с Главой Башкирии удалось решить проблемы жителей

После обращения жителей на Прямую линию с Главой Башкортостана в Ишимбайском районе решили вопрос с уличным освещением. Так, на улице Школьной в деревне Биксяново электромонтеры установили новые светильники на столбах.

Всего же в населенных пунктах Сайрановского сельсовета заменили старые лампы на светодиодные в количестве 150 штук. До конца года рабочим необходимо поставить ещё 40 фонарей.

Жители Ишимбая обратились к главе республики с вопросом благоустройства территории рядом с домом по улице Бульварной, 29. Ведь именно там шли работы по программе «Башкирские дворики», и, по мнению людей, они не были завершены. Граждане возмутились и тем, что оттуда не увезли строительный мусор. После жалобы подрядчики совместно с представителями управляющей компании устранили проблему и договорились с жильцами с учетом их мнений о дальнейшем завершении благоустройства.