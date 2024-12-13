Участник СВО Оскар Ситдиков может стать помощником Главы Башкирии

По его словам, в настоящее время 34 участника СВО занимают места в городских и районных советах, а ветеран Артур Галеев был избран депутатом Госсобрания Башкирии. Хабиров также отметил, что, как только Оскар Ситдиков, участник программы «Герои Отечества», завершит службу в армии, он предложит ему должность помощника Главы республики. Такие люди, по его мнению, должны быть частью управленческой системы региона.