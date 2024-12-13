Волонтерская группа из Башкирии помогает бойцам СВО

В селе Абдулкаримово активно работает волонтерская группа «Мы вместе», объединяющая более 20 местных жителей, готовых прийти на помощь землякам в трудные времена. Эта команда не только поддерживает участников СВО, но и организует множество благотворительных акций, направленных на благоустройство села, поддержку престарелых и оказание помощи нуждающимся.

Жители села подчеркивают, что традиция взаимопомощи здесь всегда была важной частью жизни сообщества.

С начала спецоперации волонтерская деятельность приобрела новые масштабы: местные жители собирают средства на гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и вяжут вещи для военнослужащих. К примеру, жителям запомнилась акция «Гостинцы с малой родины», в рамках которой испекли сладости для отправки на передовую. Кроме того, волонтёры собрали более 70 тысяч рублей на закупку теплой одежды и материалов для изготовления маскировочных сетей.

Соседи, проживающие в разных регионах страны, также активно участвуют в благотворительных акциях, поддерживая родное село как морально, так и финансово.

Группа «Мы вместе» считает главной задачей свою поддержку участников СВО, разделяя мнение Радия Хабирова о важности помощи нашим военнослужащим. Они уверены, что каждый гражданин должен сделать всё возможное, чтобы поддержать защитников родины.