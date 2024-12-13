В Уфе пришли на помощь ушастой сове

Рабочие в Уфе помогли ушастой сове. Птичку случайно обнаружили в парке «Волна» во время установки новогодней ёлки.
Сова передвигалась по земле, волоча крыло. Рабочие сразу поняли, что птичке нужна помощь и обратились в Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
Спасатели диких животных объяснили сотрудникам ЖКХ в парке, как безопасно поймать птицу, а сами нашли машину и отправились на помощь. Сову благополучно забрали и поместили на карантин. Характер травмы удастся уточнить на рентгене после обследования.
Видео: Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».