В Уфе пришли на помощь ушастой сове

Спасатели диких животных объяснили сотрудникам ЖКХ в парке, как безопасно поймать птицу, а сами нашли машину и отправились на помощь. Сову благополучно забрали и поместили на карантин. Характер травмы удастся уточнить на рентгене после обследования.