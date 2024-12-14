Радий Хабиров принял участие в XXII съезде «Единой России»

До конца 2026 года в России отремонтируют более 7300 школ. Три тысячи объектов приведут в порядок уже в ближайшие два года. О реализации программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений заявил сегодня Владимир Путин в рамках XXII съезда партии «Единая Россия» в Москве, которое посетил и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Несмотря на санкции, страна развивается, экономика растет, подчеркнул Владимир Путин и предупредил: не время почивать на лаврах, призывая «Единую Россию» продолжать свою активную работу, наращивать усилия по всем ключевым направлениям, особенно в части поддержки ветеранов боевых действий, их родных и семей.

Владимир Путин выразил благодарность всем, кто вносит свой вклад в защиту национальных интересов России и на фронте, и в тылу. Наша чёткая, амбициозная, пошаговая программа развития страны опирается на мощную, действительно всенародную поддержку, отметил Владимир Путин.