Радий Хабиров обозначил основные задачи развития Башкирии

Довести объём валового регионального продукта к 2030 году до 4 трлн рублей. Такую задачу обозначил глава региона во время обращения с посланием к депутатам Госсобрания Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что республика укрепляет экономику и будет продолжать это делать.

4 трлн рублей — сумма серьёзная, но достичь её вполне по силам. Довести объём валового регионального продукта к 2030 году до такой цифры позволит крепкая позиция республики в экономическом пространстве. Башкортостан входит в число лидеров национального инвестиционного рейтинга. Для примера, за девять месяцев текущего года финансовые вливания в экономику выросли почти на 25%.

Комфортные условия для ведения бизнеса. Вот один из секретов положительной динамики. Для инвесторов в республике упростили порядок оказания мер господдержки, сократили сроки предоставления земельных участков без торгов. Эти и другие привилегии, как зелёный свет для тех, кто хочет зайти в регион с деньгами. Работа по привлечению инвесторов ведётся на всех уровнях, в том числе на федеральном.

Башкортостану в ближайшую пятилетку необходимо развивать импортозамещение с привлечением инвесторов в различные сферы, отметил, комментируя Послание главы республики, сенатор от Башкортостана. В целом же, считают эксперты, успех зависит не только от инвестиций, развивать необходимо все сферы.