Участники СВО из Башкирии получили высокие госнаграды

Участники СВО из Миякинского района Башкирии были награждены высокими государственными наградами за проявленное мужество и отвагу. Как сообщил глава администрации района Наиль Гумеров, Руслан Камбаров, служащий в батальоне имени Шаймуратова, был удостоен медали Жукова. Его сослуживец Фаиль Гизатуллин получил медаль «За Храбрость».

Гумеров отметил, что данная награда – это не только признание заслуг бойцов, но и гордость для всего района. Он пожелал военнослужащим мужества и успехов в выполнении заданий, а также выразил надежду на их скорейшее возвращение с победой.

Кроме того, глава администрации Альшеевского района Наиль Абелгузин отметил военнослужащего с позывным «Учитель», который перед подписанием контракта работал учителем математики. Хотя он изначально планировал служить на другой должности, проблемы со зрением внесли поправки в его планы. Теперь он отвечает за подачу снарядов в артиллерийском расчёте.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).