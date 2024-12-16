Строитель из Башкирии стал добровольцем в зоне боевых действий

Житель Караидельского района с позывным «Шах» решил стать добровольцем и отправился в зону боевых действий, чтобы защищать свою Родину.

«Шах» вырос в одном из сел Караидельского района и получил образование в Караидельском ПУ-147, став мастером общестроительных работ. Перед призывом в армию его направили на обучение в село Аскино, где «Шах» стал водителем. После срочной службы в армии, где он служил пулеметчиком, подписал контракт с Министерством обороны и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Вернувшись в родное село, он женился и устроился на работу водителем в Караидельское ДРСУ, затем продолжил карьеру в лесопереработке. Трудился на предприятии, которое расширяло производство и занималось экспортом древесины.

В декабре 2023 года боец подписал новый контракт и стал частью инженерно-саперной роты в ЛНР. На фронте он уже почти год, но отметил, что не пожалел о своем решении. «Шах» гордится тем, что представляет свою родину и своих земляков, подчеркивая сплоченность и силу башкирских бойцов.

«Шах» служил сапером, а затем стал водителем, что, по его мнению, весьма важно на войне. Он отмечает, что солдаты получают гуманитарную помощь, и они очень благодарны за поддержку. Боец рассматривает свою службу как долг перед следующими поколениями и намерен сделать все возможное, чтобы вернуться с победой.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.