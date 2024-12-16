Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии отметят 80-летие Победы

Масштабными торжествами в республике отметят 80-летие Великой Победы. Об этом Глава республики заявил в ежегодном Послании Государственному Собранию Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что в регионе на примерах героев разных поколений воспитывается молодежь-патриоты.

На дне рождения это самые долгожданные гости Гайфы Шарифуллиной. С правнучками-двойняшками у нее разница в 100 лет. И, конечно, дом юбиляра в этот день полон гостей — дети, внуки.

С малых лет Гайфа Шарифуллина помогала родителям в колхозе. А когда началась Великая Отечественная и отец с братьями ушли на фронт, помогала маме. После окончания войны трудилась на Химпроме, железной дороге, Маслопроме и Лакокрасочном заводе. Общий трудовой стаж Гайфы Ахматгариповны более 40 лет.

В Башкортостане не забывают о героях и их ратных и трудовых подвигах. Почтить память защитников Отечества — священный долг, особенно в преддверии 80-летия Великой Победы. Об этом глава Башкортостана заявил в ежегодном послании. По случаю юбилейной даты в столице запланировано масштабное торжество.

В следующем году мы торжественно отметим 80-летие Великой Победы. Этот праздник призывает нас равняться на мужество и героизм, стойкость и несокрушимую силу духа старших поколений. В этом зале — участники специальной военной операции. Своим ратным трудом, дорогие воины, вы доказываете, что Башкортостан — это родина героев и надёжная опора Отечества. Мы воспитываем нашу молодёжь как настоящих патриотов на подвигах всех поколений защитников Родины. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В мероприятиях, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной, в составе отдельного расчета принимали участие бойцы специальной военной операции. А также вместе с ними по площади прошли ветераны боевых действий, курсанты и кадеты учебных заведений. В 2025 году 9 мая они вновь внесут свой вклад в Парад Победы.

В Башкортостане уже к концу года будет утвержден новый оргкомитет по подготовке и празднованию годовщины Великой Победы. Его члены разработают план мероприятий, предусмотрев в том числе торжественные, посвященные решающим сражениям и другим важнейшим событиям войны.