Участника СВО из Башкирии наградили медалью «За отвагу»

Свой первый бой помню хорошо. Я выдвигался в разведку боем. Зачистили первый остров, птичка сбросила вог, сломала ногу. Через восемь часов получил приказ на откат, найдя безопасный выход, откатился на эльку. Выбирался со сломанной ногой, хочешь жить — выбирайся. У нас было так, потому что подойти эвакуационная группа не могла, выходили через поле. Пересидели часик, когда стало поспокойнее, вышли на Красногоровку. Попал в госпиталь. Шины не накладывал, палку привязал просто и выдвигался. Опираясь, опираясь, потихоньку вышел.

позывной «Рыцарь»