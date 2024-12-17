Участника СВО из Башкирии наградили медалью «За отвагу»

Военнослужащий из Башкирии, известный под позывным «Рыцарь», был удостоен медали «За отвагу». Как сообщает телеграм-канал «Чёрные гусары», он служит в зоне военных действий с октября 2023 года и за это время неоднократно принимал участие в боевых операциях.
«Рыцарь» вспоминает свой первый бой, когда ему пришлось выполнять разведывательную задачу.
Он также отметил один из самых запомнившихся боёв в поселке Бердычи, где произошло интенсивное сражение, продолжавшееся около четырёх часов. В этом бою он снова получил ранения, как и в предыдущих столкновениях.
«Рыцарь» активно делится своим опытом с новыми контрактниками, мотивируя их на выполнение боевых задач, основываясь на своем опыте. Он выражает уверенность в победе и поздравляет всех россиян с наступающим новым годом.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: «Чёрные гусары», ТГ.