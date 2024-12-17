Стало известно, когда в Башкирии завершится установка ледовых городков

В Башкирии ледовые городки будут готовы к 20 декабря, несмотря на позднее наступление зимы. Об этом сообщила и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова на оперативном совещании правительства.

По её словам, в регионе уже установлено 329 городков, 1119 ёлок и 94 горки, при этом все праздничные площадки в Уфе уже готовы. Она также отметила, что работа идет согласно плану, и они постараются завершить её в оставшиеся три дня.