В Башкирии фотоловушка запечатлела как зубренок радуется зиме

В природном парке «Мурадымовское ущелье» фотоловушка запечатлела зубров, которые неспешно перемещаются между кормушкой и укрытием под деревьями. Особое внимание привлекла шестимесячная самочка зубра, родившаяся в Башкирии. С приходом снега она начала проявлять активность, весело играя с падающими снежинками. Дирекция по особо охраняемым природным территориям Башкирии поделилась этим интересным видео.
Маленькая зубрица полна энергии и исследует свой вольер, который обеспечивает безопасность ей и взрослым особям. Об этом рассказала пресс-секретарь министерства экологии Башкирии Ренара Газина.
Фото: Дирекции по ООПТ РБ.