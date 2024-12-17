В Башкирии фотоловушка запечатлела как зубренок радуется зиме

В природном парке «Мурадымовское ущелье» фотоловушка запечатлела зубров, которые неспешно перемещаются между кормушкой и укрытием под деревьями. Особое внимание привлекла шестимесячная самочка зубра, родившаяся в Башкирии. С приходом снега она начала проявлять активность, весело играя с падающими снежинками. Дирекция по особо охраняемым природным территориям Башкирии поделилась этим интересным видео.