Участник СВО из Башкирии научит молодежь управлять дронами

«Беркут» из Благоварского района намерен обучать молодое поколение управлению дронами после завершения спецоперации.

Радий Хабиров подчеркнул, что конфликты всегда способствуют прогрессу технологий. Современные разработки, такие как БПЛА, становятся важной частью жизни общества. Дроны находят применение в разных сферах: поисково-спасательных операциях, охране правопорядка и даже в видеосъемке мероприятий.

Примером этому является местный житель, который, став добровольцем, попал в отряд, работающий с дронами. Его позывной — «Беркут». Он быстро освоил управление беспилотниками и теперь возглавляет отделение воздушной разведки. После окончания службы он планирует проводить курсы по управлению дронами для молодежи.

По словам «Беркута», беспилотные технологии имеют множество применений, от свадеб до работы служб МЧС и полиции. В его планах также создание полигона для практического обучения, что позволит молодым людям эффективно осваивать навигацию и маршруты. Он уже ведет переговоры с местной администрацией о создании такого учебного центра.

Первый заместитель главы Администрации района Вахит Кадыров поддерживает эти намерения, отмечая, что Башкирия становится центром новых технологий и платформой для профессионального роста молодежи. Он уверен, что ожидаемые результаты от производства беспилотников не заставят себя ждать и откроют новые возможности для региона и страны в целом.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.